VfB Stuttgart gegen Ajax Amsterdam: „Ich habe kein Interesse, einen Test 45 Minuten in Überzahl zu spielen“

Für einen Sieg hat es nicht ganz gereicht, zufrieden war Sebastian Hoeneß nach dem 2:2 (2:0) im Test gegen Ajax Amsterdam dennoch. Im Anschluss äußerte sich der Trainer des VfB Stuttgart über die intensive Partie – und die wahrlich nicht alltägliche Szene, in der die Rote Karte gegen Davy Klaassen wegen groben Fouls an Atakan Karazor auf Wunsch der Stuttgarter wieder zurückgenommen wurde. Sebastian Hoeneß über…

… die Partie gegen Ajax: „Ich bin wirklich zufrieden mit den ersten 45 Minuten. Da haben wir viele gute Sachen gesehen, hatten eine hohe Aktivität und Spielfreude. Die zweite Hälfte war dann ausgeglichen. Das Tor nach der Standard-Situation hat das Spiel geöffnet. Dann haben wir durchgewechselt. Das war auch sichtbar – insbesondere, was die Durchschlagskraft in der letzten Linie angeht. Wir haben gesehen, dass Ajax einen guten zweiten Anzug hat. Wir waren in der Kontrolle, haben aber einfach vorne keine Abschlüsse zustande gebracht. Es war ein sehr guter Test mit viel Härte und Intensität, was wir jetzt gebraucht haben. Auch Ajax hat das Spiel sehr ernst genommen. Das ist genau das, was wir wollten.“

…die Rote Karte: „Es war glaubwürdig, dass es keine Absicht war. Davy Klaassen ist weggerutscht. Und ich habe kein Interesse, ein Testspiel 45 Minuten lang in Überzahl zu spielen. Deswegen haben beide Trainer sich verständigt und den Schiedsrichter gebeten, die Rote Karte zu streichen und Elf gegen Elf weiterzuspielen. Das war die ganz klare Bitte von meiner Seite. Dafür möchte ich dem Schiedsrichter nochmals danken. Das ist nicht selbstverständlich, die Regularien sehen sicher etwas anderes vor. Hier hat er aus meiner Sicht Fingerspitzengefühl bewiesen. Es war für uns heute wichtig, diesen Test auch bis zum Schluss in Gleichzahl zu spielen.“