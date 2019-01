VfB Stuttgart gegen 1. FSV Mainz 05 „Ohne Herz und Mut geht nix“

Von ala 19. Januar 2019 - 19:05 Uhr

Der VfB Stuttgart hat den Auftakt in die für ihn so wichtige Rückrunde verpatzt. Nicht nur die Fans im Stadion zeigen ihren Unmut darüber, auch in den sozialen Netzwerken häufen sich die negativen Kommentare.





Stuttgart - Es steckte so viel Hoffnung im Rückrundenstart des VfB Stuttgart gegen den 1. FSV Mainz 05. Doch die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl hat gepatzt und mit 2:3 verloren. Die VfB-Fans machten nicht nur im Stadion ihrem Unmut Luft, skandierten „Dietrich raus!“ und verließen die Ränge noch vor Schlusspfiff, auch im Netz bleiben die Reaktionen nach der VfB-Niederlage nicht aus.

Die VfB-Fans hofften nach der Winterpause und einigen Neuzugängen auf einen Neustart ihrer Mannschaft. Was sie am Samstagmittag dann in der Mercedes-Benz Arena zu sehen bekamen, war dann für viele aber kaum zu ertragen:

Für viele VfB-Fans reichten 70 Minuten. Sie verließen das Stadion:

Hoffnung machen den Fans nur die letzten zehn Minuten der Partie, als der VfB Stuttgart fast noch ein Unentschieden herausgeholt hätt: