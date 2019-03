Liveticker: Spitzenspiel in der U19-Bundesliga

1 Trainer Nico Willig steht mit seiner Mannschaft an der Tabellenspitze in der U19-Bundesliga. Foto: Pressefoto Baumann

In der U19-Bundesliga steht an diese Samstag das Spitzenspiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FSV Mainz 05 an. Wir tickern die Partie live.

Stuttgart - Die U19 des VfB Stuttgart ist unter Trainer Nico Willig beinahe ideal in das Fußballjahr 2019 gestartet. Drei Siege und ein Unentschieden stehen bisher in der Junioren-Bundesliga zu Buche. Nun steht für die Mannschaft ein Duell an, das schon für eine kleine Vorentscheidung im Titelkampf sorgen könnte.

Der 1. FSV Mainz 05 kommt zum Spitzenspiel an die Mercedesstraße. Der Tabellenzweite aus Rheinhessen hat bereits fünf Punkte Rückstand auf die Schwaben. Mit einem Sieg könnte der VfB weitere drei dazu packen und hätte dann vor dem Duell mit dem Tabellendritten FC Bayern (9. März, aktuell neun Punkte hinter dem VfB) ein ansehnliches Polster auf die Verfolger.

Wir sind vor Ort und tickern die Partie von 14 Uhr an live vom Vereinsgelände.