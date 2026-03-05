VfB Stuttgart gegen 1. FSV Mainz 05: „Kompletter Stürmer“ – Hoeneß hält Plädoyer für Undav

Der Trainer kennt den Stürmer wie kaum ein anderer. Nun hat er ein Plädoyer für den 29-Jährigen gehalten. Wie reagiert der Bundestrainer darauf?
Deniz Undav ist mal wieder in aller Munde. Weil er aktuell der erfolgreichste deutsche Torjäger ist. Weil nach einem Interview des Bundestrainers Julian Nagelsmann über seine Aussichten in der Fußball-Nationalmannschaft diskutiert wird. Und weil er einmal mehr seine Berufsbezeichnung hinterfragt hat. Der 29-Jährige sieht sich als Mittelstürmer, nichts anderes. Das hat der Angreifer des VfB Stuttgart erneut zum Ausdruck gebracht – und gleich hinterhergeschoben, dass viele andere ihm irrtümlicherweise eine andere Position zuschreiben: als falsche Neun.