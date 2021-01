17 Sasa Kalajdzic (links) und Borna Sosa bejubeln das 1:0 des VfB Stuttgart. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Nach dem 2:0-Erfolg des VfB Stuttgart gegen den 1. FSV Mainz 05 am 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat am 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga den ersehnten ersten Heimsieg der Saison gefeiert. Gegen den 1. FSV Mainz 05 kam die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo zu einem 2:0-Erfolg.

Lesen Sie die Einzelkritik: So schlugen sich die VfB-Profis gegen Mainz

Nach der Begegnung in Bad Cannstatt haben sich die beteiligten Akteure geäußert. Wir haben die Stimmen zum Spiel zusammengetragen.

VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo:

„Ich freue mich über den Sieg und auch darüber, dass die Mannschaft den Kampf angenommen hat. Das war heute ein entscheidender Faktor in diesem Spiel. Wir wussten im Vorhinein, dass es nicht einfach werden wird, da Mainz sehr stark ins Pressing und ins Gegenpressing geht, zudem haben sie immer wieder unseren Rhythmus gebrochen. Den Kampf anzunehmen war das eine, das andere war, dass wir einen Tick zwingender waren auf dem Weg nach vorne. Mit den heutigen Trikots haben wir darüber hinaus eine starke Botschaft für Toleranz und Offenheit gesetzt.“

Mainz-Coach Bo Svensson:

„Das ist natürlich ein Rückschlag für uns, vor allem die Leistung. Es war ein kampfbetontes Spiel. Mit der Leistung können wir nicht zufrieden sein. Wenn man die Zweikampfquote betrachtet, dann ist das zu dünn. Die Enttäuschung ist da, weil wir kein Ergebnis geholt haben.“

Verfolgen Sie alle aktuellen Entwicklungen in unserem VfB-Newsblog!

VfB-Torschütze Sasa Kalajdzic:

„Es ist einfach ein geiles Gefühl, ich bin überglücklich. Ich habe das ganze Spiel gute Flanken bekommen. Ich rede mit Borna jede Woche, jedes Spiel, jedes Training und sage: ‚Heute klappt’s.’ Deshalb bin ich heute umso glücklicher. Im Endeffekt war es ein verdienter Sieg, auch wenn die Mainzer alles reingeworfen haben. Wir haben dagegen gehalten, haben uns nicht den Schneid abkaufen lassen. Wir können kämpfen, aber auch kicken. Silas ist einfach mal durchspaziert bei seinem 2:0, das hat er super gemacht.“

VfB-Abwehrspieler Marc Oliver Kempf:

„Mainz 05 hat uns heute einiges abverlangt. Aber wir haben gut dagegen gehalten. Am Ende hatten wir mehr Qualität und haben verdient gewonnen. Es war ein schweres Spiel, zum Glück haben wir die zwei Tore gemacht. Es ist auch mal schön, wenn es so läuft, dass wir aus zwei Chancen zwei Tore machen. Wir wollen auch das nächste Bundesligaspiel in Leverkusen gewinnen.“

Unser Datencenter | Noten für die Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Übrigens: Auch Sie können hier die VfB-Spieler bewerten. Die Bilder zum Spiel haben wir in der Galerie für Sie zusammengestellt.