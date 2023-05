10 Der Torschütze jubelt: Serhou Guirassy nach dem 1:0 für den VfB Stuttgart, am Ende heißt es gegen die Mainzer 1:1. Foto: Baumann/Volker Müller

Die Verantwortlichen des VfB Stuttgart streichen nach dem Unentschieden vor allem die positiven Seiten des Spiels heraus. Das ist nachvollziehbar, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina – aber es gibt auch kritische Punkte.









Das Spiel des VfB Stuttgart gegen den FSV Mainz ist schwer zu fassen. Weil der Abstiegskandidat zum Jahresauftakt der Fußball-Bundesliga zwar in der Defensive über weite Strecken stabil wirkte, doch in der Offensive ging es zäh los. Das 1:1 spiegelt deshalb die zwei Wahrheiten dieser Begegnung wider: Es gab gute Ansätze, sogar ordentliche Phasen, aber am Ende eben nur einen Punkt.