VfB Stuttgart gegen 1. FSV Mainz 05 „Dietrich raus!“ – die Cannstatter Kurve wendet sich ab

Von red 19. Januar 2019 - 17:16 Uhr

Beim Heimspiel des VfB Stuttgart gegen den 1. FSV Mainz 05 kippt die Stimmung nach dem Tor zum 0:3. Zahlreiche Fans verlassen bereits vor Abpfiff das Stadion.





Stuttgart - Lange hatten die Spieler des VfB Stuttgart im Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05 die Fans hinter sich. Auch nach dem frühen 0:2-Rückstand unterstützten die Anhänger in der Cannstatter Kurve ihr Team lautstark. Doch mit dem entscheidenden Treffer zum 0:3 kippte die Stimmung im Stadion.

Zunächst bekundeten die eingefleischtesten Fans mit „Wir haben die Schnauze voll!“, dass ihre Geduld langsam am Ende zu sein scheint. Anschließend konnten – nicht nur in der Cannstatter Kurve – vermehrt „Dietrich raus!“-Rufe vernommen werden. VfB-Präsident Wolfgang Dietrich verfolgte die Begegnung auf der Ehrentribüne. Am Ende unterlagen die Weiß-Roten den Rheinhessen mit 2:3.

Hunderte Anhänger verließen die Mercedes-Benz Arena bereits rund 20 Minuten vor dem Ende des Spiels. „VfB Stuttgart, das sind wir“, ließen die verbliebenen Anhänger die Verantwortlichen in der Mercedes-Benz Arena zudem wissen. Auch nach dem Spiel bekundeten die Fans in der Cannstatter Kurve ihre Verärgerung und entrollten ein Spruchband gegen den VfB-Präsidenten.