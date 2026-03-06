VfB Stuttgart gegen 1. FSV Mainz 05: „Cleverle“ Undav – das sagen vier Ex-Torjäger über das VfB-Phänomen

Der Stürmer hat 50 Pflichtspieltore für die Stuttgarter erzielt. Nun äußern sich Dieter Hoeneß, Kevin Kuranyi, Fredi Bobic und Cacau auch zu den WM-Aussichten des 29-Jährigen.
Der schöne Moment ist festgehalten worden. Auf einem Polaroidfoto. Frisch ausgedruckt nach dem 4:0-Sieg am vergangenen Sonntag gegen den VfL Wolfsburg. Der Anlass: 50 Tore. So viele Pflichtspieltreffer hat Deniz Undav bereits für den VfB Stuttgart erzielt – in nur 104 Einsätzen. Er trifft praktisch jedes zweite Spiel. Diese Erfolgsquote macht das Jubiläum außergewöhnlich, und der Club weiß die Leistung zu schätzen. Im Großen, da der noch bis 2027 laufende Vertrag des Stürmers verlängert werden soll, aber auch im Kleinen: Das gleich nach Abpfiff überreichte Bild mit entsprechender Aufschrift belegt die Anerkennung.