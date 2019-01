VfB Stuttgart gegen 1. FSV Mainz 05 Alexander Esswein gibt sein Debüt

Von ggp 19. Januar 2019 - 08:00 Uhr

Der VfB Stuttgart startet an diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen den FSV Mainz 05 in die Rückrunde. So sieht die voraussichtliche Aufstellung aus: Alexander Esswein feiert seine Premiere – und auch ein zweiter Winterzugang dürfte von Anfang an dabei sein.





12 Bilder ansehen

Stuttgart - Es gibt VfB-Fans, die zählen seit Jahresbeginn die Zeit ohne Gegentor und ohne Niederlage. Wenn es nach Markus Weinzierl geht, sollen sie ruhig noch zumindest mal eine Woche damit weitermachen. „Ich bin zuversichtlich, dass wir einen guten Start hinlegen können“, sagt der Trainer vor dem Heimspiel zum Auftakt der Rückrunde an diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen den FSV Mainz 05. „Es wäre viel wert, das erste Spiel zu Hause erfolgreich zu gestalten.“

Mehr zum Thema

Lesen Sie mehr: Ein Porträt des VfB-Trainers Markus Weinzierl

Das Grundgerüst der Elf steht, Winterzugang Alexander Esswein gehört fest dazu. Nur rechts hinten (Gonzalo Castro oder Andreas Beck) und links vorne (Winterzugang Steven Zuber oder Nicolas Gonzalez) muss Markus Weinzierl ebenso eine Entscheidung treffen wie im zentralen Mittelfeld. In dem Fall ist es nicht nur eine Personal-, sondern auch eine Ausrichtungsfrage – mit Santiago Ascacibar in einer 4-1-4-1-Grundordnung oder mit Daniel Didavi in einer 4-2-3-1-Grundordnung. „In der Offensive haben wir jetzt Schnelligkeit im Spiel und wollen auch über die Umschaltbewegung gefährlich werden“, sagt Weinzierl. „Wir brauchen mehr Tore, das ist uns allen klar.“

Ozan Kabak, der dritte Winterzugang nach Alexander Esswein und Steven Zuber, fehlt noch im Aufgebot. Nach seiner Verpflichtung am Donnerstag reiste er für einige Erledigungen in die Türkei zurück und wird erst im Laufe des Samstags in Stuttgart zurückerwartet.