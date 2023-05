8 Szene aus dem letzten Aufeinandertreffen, Sasa Kalajdzic, damals 23 Jahre, gegen Robin Knoche, damals 28, im direkten Duell. Beide symbolisieren gut den signifikanten Altersunterschied zwischen beiden Teams. Foto: Pressefoto Baumann/Cathrin Müller

Wenn der VfB am Sonntag den 1. FC Union empfängt, treffen das jüngste und das älteste Team der Liga aufeinander. Die Mischung macht’s, heißt es normalerweise, doch beide Vereine beweisen das Gegenteil.









Stuttgart - Tanguy Coulibaly hatte gerade das Einschulungsalter erreicht, als Max Kruse zum ersten Mal in der Bundesliga auf Torejagd ging. Ende 2007 war das, der VfB hatte noch die Meisterfeier im Kopf, in der Bundesliga tummelten sich Mannschaften wie Cottbus und Duisburg, und ein Club wie RB Leipzig war noch nicht mal gegründet. Lang ist’s her. Als zwei Jahre später Andreas Luthe mit dem VfL Bochum die Bühne betrat, begannen viele der heutigen Profis des VfB Stuttgart gerade mit dem Kicken. Spieler wie Nikolas Nartey, Hiroki Ito oder Omar Marmoush, alle knapp über 20.