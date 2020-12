16 Der VfB Stuttgart und der 1. FC Union Berlin haben sich mit einem 2:2-Unentschieden getrennt, Sasa Kalajdzic (re.) schnürte einen Doppelpack. Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart hat am 12. Spieltag der Fußball-Bundesliga ein starkes Comeback hingelegt und sich ein 2:2 gegen den 1. FC Union Berlin erkämpft. Wir blicken auf das mediale Echo der Partie.

Stuttgart - Für nicht wenige Beobachter des Bundesliga-Spiels zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Union Berlin war die Begegnung in der 77. Minute entschieden. Unions Taiwo Awoniyi hatte soeben zum 2:0 für die Gäste eingeköpft und so dem zwischenzeitlichen Aufschwung der Stuttgarter ein jähes Ende gesetzt. Doch nicht so für VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo. Der nahm einen Doppelwechsel vor, brachte Philipp Klement und Sasa Kalajdzic für Philipp Förster und Marc Oliver Kempf – und wechselte damit den „gefühlten Sieg“ ein.

In nur zehn Minuten stellten die Schwaben durch zwei Kalajdzic-Treffer – die Vorlagen kamen von Daniel Didavi und Klement – auf 2:2 und sackten dadurch das Remis ein. Am Ende war die Freude nahezu ungetrübt. Außer bei Kalajdzic selbst – der Österreicher hatte nämlich vergessen, sich bei einem Online-Managerspiel selbst aufzustellen.

Wir haben uns das mediale Echo einmal angeschaut und stellen die besten Artikel zusammen. „Kalajdzic rettet dem VfB spät das Remis“, titelt etwa der „kicker“ und sieht eine „eine Partie mit zwei unterschiedlichen Hälften.“

Bei „Spox.com“ rettet ebenfalls „Joker Kalajdzic den VfB nach 0:2-Rückstand“.

„Stuttgart klaut Union kurz vor Schluss den Sieg“ titel die „Sportschau“ auf ihrer Webseite.

Die „Morgenpost“ kommentiert den Auftritt von Union: Die Eisernen dürften „keine Spielverderber“ sein, heißt es da.

„Nach Unentschieden-Abend – Union zu Weihnachten vor Hertha BSC“ titelt die „Berliner Zeitung“.

Bei der „Bild“ hält man es gewohnt einfach: „Union hat die Tor-Kopierer, Stuttgart feiert Kalajdzic“.

Übrigens: Auch Sie können hier die VfB-Spieler bewerten.