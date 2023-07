1 Pellegrino Matarazzo fordert von den Spielern des VfB Stuttgart mehr Aufmerksamkeit. Foto: Baumann/Julia Rahn

Bislang scheiterten die Versuche von Pellegrino Matarazzo, sein Team in dieser Saison „siegfähig“ zu machen. Nun verändert der Trainer des VfB Stuttgart erneut seine Gangart. Mit Erfolg?









Es gab ja schon einige knifflige Situationen in der Amtszeit von Pellegrino Matarazzo beim VfB Stuttgart. Und immer hat der Trainer versucht, auch sich selbst und seine Arbeit der jeweiligen Lage anzupassen. Das gilt auch für die vergangenen Wochen, in denen die Stuttgarter vergeblich versucht haben, den ersten Sieg in dieser Saison einzufahren. So richtig gefruchtet haben Matarazzos Versuche allerdings nicht. Weshalb er nun noch einmal eine Änderung vorgenommen hat.