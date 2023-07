8 Enttäuscht: Der Trainer Pellegrino Matarazzo hat schwer an der Niederlage gegen Union Berlin zu kauen. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart hat die nächste Partie verloren. Weshalb sich die Situation für Pellegrino Matarazzo weiter verschärft. Ein Trainerwechsel könnte nun ganz schnell gehen, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina.









Der VfB Stuttgart steckt im Dilemma. Mehr denn je nach der 0:1-Niederlage gegen den 1. FC Union Berlin. Denn der Fußball-Bundesligist will trotz des klaren Abwärtstrends am Trainer festhalten. Pellegrino Matarazzo soll derjenige sein, der die Mannschaft aus der Krise führt. Doch es stellen sich einfach keine passenden Ergebnisse ein – und somit wächst mit den Zweifeln die Kritik am Coach.