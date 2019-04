12 VfB-Trainer Markus Weinzierl hat Rückkehrer Santiago Ascacibar wieder mit an Bord. Foto: dpa

Im immens wichtigen Kellerduell gegen den 1. FC Nürnberg vertraut VfB-Trainer Markus Weinzierl auf Mario Gomez und Anastasios Donis.

Stuttgart - Am 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga gilt es für den VfB Stuttgart, denn an diesem Samstag (15.30 Uhr) ist im Duell der Kellerkinder der 1. FC Nürnberg zu Gast. Siegt das Team von Trainer Markus Weinzierl, hat man den Club auf sieben Punkte distanziert – und dürfte zumindest den drittletzten Platz sicher haben. Gewinnt allerdings die Elf von FCN-Chefcoach Boris Schommers, die am vergangenen Wochenende mit dem 3:0 über Augsburg frisches Selbstvertrauen getankt hat, befinden sich die Stuttgarter plötzlich in direkter Abstiegsgefahr.

Im Vergleich zum 0:3 von Frankfurt rückt Santiago Ascacibar gegen Nürnberg wieder in die Startelf. Der Argentinier hat seine Gelbsperre abgesessen. Die verletzten Christian Gentner und Gonzalo Castro fehlen im Mittelfeld. Auch der Stürmer Mario Gomez steht wieder in der Startelf. Gemeinsam mit Anastasios Donis soll er für Wirbel in der Offensive sorgen.

