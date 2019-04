Warum der VfB in einem Sondertrikot antritt

8 In diesem Trikot trifft der VfB am Samstag gegen den 1. FC Nürnberg an. Foto: Baumann

Der Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart spielt im Kellerduell mit dem 1. FC Nürnberg am Samstag zum zweiten Mal in dieser Saison in einem Sondertrikot. Dafür gibt es diesmal gleich zwei Gründe.

Stuttgart - Markus Weinzierl, dem Trainer des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart, standen bei der turnusgemäßen Pressekonferenz des Fußball-Bundesligisten am Donnerstag zwei Überraschungsgäste zur Seite. Zwei Schaufensterpuppen. Zwei Schaufensterpuppen in Sondertrikots.

Damit wies der VfB auf die besondere Spieltagskleidung hin, welche seine Spieler am Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) in der heimischen Mercedes-Benz-Arena gegen den 1. FC Nürnberg überstreifen werden. Es handelt sich dabei um eine Sonderform eines Sondertrikots, das sie bereits getragen haben.

Im letzten Spiel der Hinrunde gegen den FC Schalke 04 (1:3) liefen die Stuttgarter anlässlich ihres 125-Jahr-Vereinsjubiläums im Ur-Trikot auf, das detailliert das Trikot aus dem Jahr 1925 widerspiegelt – damals wurde der rote Brustring eingeführt. Diesen Samstag gegen die Nürnberger ziert das Ur-Trikot noch eine besondere Botschaft: „Brust raus für Inklusion!“

Der 28. Bundesliga-Spieltag gegen die Nürnberger ist der diesjährige VfB-Fairplay-Spieltag, an dem der Gastgeber Jahr für Jahr ein gesellschaftlich bedeutendes Thema in den öffentlichen Blickpunkt rückt – wie schon in der vergangenen Saison geht es erneut um Inklusion. Zum insgesamt sechsten Mal macht der Hauptsponsor Mercedes-Benz-Bank zugunsten einer besonderen Botschaft die Brust frei.

Der erneute Einsatz des Ur-Trikots ist zugleich eine Reminiszenz an die Vereinigung des FV Stuttgart 1893 und dem Kronenklub Cannstatt am 2. April 1912 zum Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 e.V. Die getragenen Sondertrikots werden im Nachgang des Kellerduells am Samstag zugunsten von VfB-Fairplay versteigert.

Schon seit Montag gibt es VfB-Fairplay-Veranstaltungen zum Thema Inklusion, darunter ein Training am Mittwoch von Teilnehmern des Projekt für inklusive Fußball-Förderung (PFIFF) mit den VfB-Profis Benjamin Pavard, Steven Zuber, Dennis Aogo und Chadrac Akolo – in unserer Bildergalerie zeigen die Fotos der gemeinsamen Übungseinheit.