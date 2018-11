Liveticker der VfB-Pressekonferenz zum Nachlesen „Jeder kann doch die Tabelle lesen“

Von red 08. November 2018 - 11:18 Uhr

Markus Weinzierl und der VfB Stuttgart sind beim 1. FC Nürnberg gefordert. Foto: Bongarts

Nach drei deutlichen Niederlagen steht für den VfB Stuttgart das wegweisende Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg an. Wir haben alle Aussagen aus der Pressekonferenz vor der Partie zum Nachlesen und im Video.

Stuttgart - Drei Niederlagen in Folge, 0:11 Tore. Die Bilanz des neuen Trainers Markus Weinzierl beim VfB Stuttgart ist ernüchternd. Umso wichtiger ist die nun anstehende Bundesliga-Begegnung für den Verein mit dem Brustring. An diesem Samstag geht es zum 1. FC Nürnberg (15.30 Uhr, Liveticker). Zwei Tage vor der Begegnung fand in den Räumlichkeiten des Clubzentrums die obligatorische Pressekonferenz statt.

Wie Markus Weinzierl die Wende schaffen und den Negativlauf beenden will, welche Spieler ihm in Franken zur Verfügung stehen und mit welcher taktischen Ausrichtung er sein Team gegen den Aufsteiger ins Rennen schicken will, könnnen Sie hier nachlesen und im Video sehen.