23 Sasa Kalajdzic lässt den Siegtorschützen Wataru Endo (rechts) vor den Fans des VfB Stuttgart hochleben. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Er führt beim VfB Stuttgart einige Statistiken an, doch Wataru Endo ist nicht nur deshalb besonders wertvoll für das Team – wie der Japaner mit seinem Siegtor bewiesen hat.









Ein Hollywood-Autor hätte dieses Drehbuch nicht besser schreiben können: Ein Spiel voller Dramatik, und am Ende ein Held der Arbeit, der den entscheidenden Treffer erzielt. In der Nachspielzeit stieß Wataru Endo mit seinem Kopfball zum 2:1-Sieg gegen den 1. FC Köln für den VfB Stuttgart das Tor zum Glück auf. Und wohl kaum ein Profi im Kader des Fußball-Bundesligisten hat sich diesen hochemotionalen Augenblick so verdient wie der Japaner.