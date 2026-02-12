VfB Stuttgart gegen 1. FC Köln: FC-Trainer Lukas Kwasniok traut seinem Team beim VfB viel zu

Vor der Begegnung in der MHP-Arena ergreifen die Kölner eine besondere Maßnahme, um dem Karnevalstrubel zu entgehen – doch das ist nicht alles, was sich der Coach einfallen lässt.
Gegen die Topgegner der Bundesliga hält der 1. FC Köln in dieser Fußballsaison als Aufsteiger meist gut mit. Ein Punktgewinn sprang bislang jedoch nicht heraus. Zur Kategorie der Topgegner zählen die Rheinländer auch den VfB Stuttgart, bei dem die Geißböcke am Samstagabend (18.30 Uhr/Liveticker) in der Spitzenpartie des 22. Spieltags zu Gast sind.