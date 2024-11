VfB Stuttgart gegen 1. FC Kaiserslautern: Warum Daniel Schlager einmal mehr im Mittelpunkt stand

1 Schiedsrichter Daniel Schlager, hier gibt er Gelb für Co-Trainer Malik Fathi (nicht im Bild) steht nach dem VfB-Pokalspiel in der Kritik. Wieder einmal. Foto: dpa/Tom Weller

Der VfB Stuttgart hat den Achtelfinal-Einzug im DFB-Pokal gegen den 1. FC Kaiserslautern geschafft, eine krasse Fehlentscheidung von Schiedsrichter Daniel Schlager bewegt dennoch die Gemüter. Der entschuldigt sich öffentlich, das Kernproblem löst dies nicht.











Am Ende hatte es sogar noch das Geburtstagskind erwischt. VfB-Co-Trainer Malik Fathi, der an diesem Dienstag seinen 41. Geburtstag feierte, bekam in der Schlussphase der Partie auch noch den gelben Karton ins Gesicht gehalten. Es war die achte Verwarnung an diesem Abend, auch Cheftrainer Sebastian Hoeneß wurde in der 61. Minute von Schiedsrichter Daniel Schlager verwarnt. Sieben dieser Verwarnungen musste Schlager in der zweiten Spielhälfte aussprechen – und war selbst nicht ganz unschuldig daran: Ein Teil des Unmuts der Protagonisten zog er sich durch seine Entscheidung in der 43. Minute zu.