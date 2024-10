VfB Stuttgart gegen 1. FC Kaiserslautern: Torwart-Tausch beim VfB im Pokalspiel

1 Fabian Bredlow steht am Dienstagabend im VfB-Tor. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

In der zweiten Runde des DFB-Pokals wird Fabian Bredlow anstelle von Alexander Nübel zwischen den Pfosten stehen. Wie Sebastian Hoeneß die Entscheidung begründet.











Viel ließ sich Sebastian Hoeneß in Sachen Aufstellung ja nicht entlocken vor dem DFB-Pokal-Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am Dienstag (20.45 Uhr) – ganz am Ende der Pressekonferenz aber schuf der Trainer des VfB Stuttgart dann doch noch Tatsachen auf einer Position: Im Tor wird es einen Wechsel geben und Fabian Bredlow anstelle von Stammkeeper Alexander Nübel zwischen den Pfosten stehen.