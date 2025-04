VfB Stuttgart gegen 1. FC Heidenheim: Warum das große Spiel für den VfB-Gegner erst noch kommt

1 Freude nach dem Siegtor in Stuttgart: Die Heidenheimer Mathias Honsak (li.) und Frans Krätzig. Foto: imago/Michael Weber

Der 1. FC Heidenheim hat nach dem Sieg beim VfB beste Chancen, zumindest den Relegationsplatz zu erreichen. Am nächsten Freitag kommt es zum großen Showdown.











Am Ende packte Frans Krätzig mit an. So lernt man das wohl auf der rauen Ostalb unter dem strengen Lehrmeister Frank Schmidt: Selbst eine Stunde nach Spielschluss ist die Arbeit nicht zu Ende. Und so schleppte der Linksverteidiger des 1. FC Heidenheim am späten Freitagabend nach dem 1:0-Sieg beim VfB Stuttgart zwei Trikotkoffer durch den Kabinengang raus in Richtung Mannschaftsbus. Krätzig gab damit einen formidablen Zeugwart ab.