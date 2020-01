1 Das Hinspiel (2:2) war ein harter Kampf – den erwartet der VfB auch am Mittwoch Foto: dpa/Daniel Karmann

Der VfB Stuttgart startet am Mittwoch (18.30 Uhr) gegen den 1. FC Heidenheim ins neue Fußballjahr. Wir haben alles Wissenswerte rund um die Partie zusammengefasst.

Stuttgart - Die Winterpause ist beendet, an diesem Dienstag eröffnet Zweitliga-Tabellenführer Arminia Bielefeld mit dem Heimspiel gegen den VfL Bochum die restliche Rückrunde. Einen Tag später ist Verfolger VfB Stuttgart am Zug, der Tabellendritte empfängt Verfolger 1. FC Heidenheim. Wir fassen alles Wissenswerte rund um die Partie zusammen.

Anpfiff: Mittwoch, 18.30 Uhr. Hier gibt es den VfB-Liveticker.

Schiedsrichter: Florian Badstübner (Windsbach)

Assistenten: Patrick Hanslbauer, Roman Potemkin (Seitenlinie), Tobias Schultes (Vierter Offizieller), Michael Bacher (VAR).

Wetter: Es wird windig und mit Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt kühl. Auch der eine oder andere Schauer ist nicht ausgeschlossen.

Unterstützung: Das Stadion wird am Mittwoch nicht ausverkauft sein – am Montag waren 50 000 Tickets verkauft.

Pressekonferenz des VfB im Video:

Zitat zum Spiel: „Das Spiel beim VfB ist in der Wahrnehmung ein ganz großes Spiel. Da liegt der Druck meiner Meinung nach jedoch beim Gegner. Der VfB muss unbedingt wieder in die erste Liga aufsteigen. Da sind wir in einer Rolle, die uns liegt.“ (FCH-Trainer Frank Schmidt)

Offizieller Hashtag: #VfBFCH

Übertragung: Die Partie ist live beim Bezahlsender „Sky“ zu sehen. Lesen Sie hier, welche Bars und Kneipen in Stuttgart die Spiele des VfB zeigen.

Statistik: Der VfB und Heidenheim trafen bislang dreimal in der zweiten Liga aufeinander. 2016 fügte der Außenseiter dem Favoriten in der Mercedes-Benz-Arena eine schmerzhafte 1:2-Heimniederlage zu. Im Rückspiel siegte der VfB ebenfalls mit 2:1. Das Hinspiel in dieser Saison endete 2:2. In unserem Datencenter finden Sie Echtzeit-Statistiken rund um die VfB-Spiele.

Podcast zum Spiel:

