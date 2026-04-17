VfB Stuttgart: Fünfter Platz für die Champions League? Das Rennen ist wieder offen

Reicht in diesem Jahr Platz fünf für den Einzug in die Champions League? Die Chancen für die deutschen Clubs sind zuletzt wieder gestiegen. Das ist auch für den VfB Stuttgart wichtig.
Zwischendurch schien es, als sei ein fünfter Startplatz für die kommende Saison in der Champions League für die deutsche Fußball-Bundesliga weit entfernt. Die spanischen Clubs hatten sich durch ihr Abschneiden den Europapokal-Wettbewerben dieser Spielzeit schon einen ordentlichen Vorsprung auf die deutschen Vereine erarbeitet. Nun aber ist das Rennen wieder völlig offen. Was auch Bedeutung für den VfB Stuttgart hat.