VfB Stuttgart: Fünfter Platz für die Champions League? Das Rennen ist wieder offen

Reicht in diesem Jahr Platz fünf für den Einzug in die Champions League? Die Chancen für die deutschen Clubs sind zuletzt wieder gestiegen. Das ist auch für den VfB Stuttgart wichtig.

Zwischendurch schien es, als sei ein fünfter Startplatz für die kommende Saison in der Champions League für die deutsche Fußball-Bundesliga weit entfernt. Die spanischen Clubs hatten sich durch ihr Abschneiden den Europapokal-Wettbewerben dieser Spielzeit schon einen ordentlichen Vorsprung auf die deutschen Vereine erarbeitet. Nun aber ist das Rennen wieder völlig offen. Was auch Bedeutung für den VfB Stuttgart hat.

Der europäische Verband Uefa führt eine entsprechende Rangliste, die das aktuelle Abschneiden mit einem zusätzlichen Königsklassen-Startplatz für 2026/2027 belohnt. Die zwei besten Länder in diesem Ranking bekommen je einen. Klar ist bereits: Die englische Premier League wird nicht mehr einzuholen sein. Zwischen Platz zwei und drei ist es aber denkbar spannend.

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Nach Abschluss der Viertelfinalspiele in den drei europäischen Wettbewerben liegt Spanien zwar noch vor Deutschland. Der Abstand ist aber gering: 21,406 Punkte haben die Spanier, 21,214 die Deutschen. Und: Beide Nationen haben ab sofort noch je zwei Vereine im Rennen. Der bisherige Vorteil der Spanier ist hier dahin.

Atlético Madrid steht im Halbfinale der Champions League – ebenso wie der FC Bayern. Die beiden Topteams treffen aber nicht direkt aufeinander. Sprich: Für beide ist der Finaleinzug möglich. Ausgeschieden sind dagegen der FC Barcelona und Real Madrid. Atlético trifft nun auf den FC Arsenal, der FCB auf Paris St. Germain.

In der Europa League spielt aus deutscher Sicht der SC Freiburg im Halbfinale, wo die Breisgauer auf Sporting Braga (Portugal) treffen. Wichtig für die Rangliste war das Weiterkommen des Sportclubs, weil dadurch Celta Vigo ausgeschieden ist. Auch Betis Sevilla scheiterte im Viertelfinale.

In der Conference League verspielte dagegen der 1. FSV Mainz 05 den Vorteil für die deutschen Clubs. Das Team schied gegen Racing Strasbourg aus. Rayo Vallecano dagegen steht im Halbfinale und trifft dort auf den Mainz-Bezwinger aus Frankreich.

Aktuell wären der VfB und RB in der Königsklasse

Wichtig für die Wertung sind auch weiterhin Siege in den einzelnen Spielen. Dazu wird das jeweilige Weiterkommen belohnt. Das wird je nach Wettbewerb unterschiedlich gewichtet. Wichtig ist das Ranking womöglich auch für den VfB Stuttgart. Denn auch in der Bundesliga ist längst nicht entschieden, wer die begehrten Champions-League-Plätze am Ende belegt.

Der FC Bayern und Borussia Dortmund sind quasi sicher dabei. Auf Platz drei und vier stehen derzeit punktgleich der VfB und RB Leipzig (je 56), auf Rang fünf liegt Bayer Leverkusen (52), Sechster ist die TSG Hoffenheim (51). Sollte auch der fünfte Rang einen Startplatz für die Königsklasse bedeuten, würde das die Chancen für dieses Quartett deutlich erhöhen.