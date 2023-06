Wie Heiko Gerber und die VfB-Frauen in ein ehrgeiziges Projekt starten

1 Heiko Gerber ist bei den Frauen und bei der U 21 des VfB Stuttgart tätig. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Weil Heiko Gerber ein Mann mit Humor ist, beginnt er das Gespräch mit einem Witz. „Eigentlich wollte ich in meinem Alter ja kürzertreten“, sagt also der frühere Profi des VfB Stuttgart. Am 11. Juli ist er 50 geworden – und wenig später ist das Gegenteil eingetreten. Heiko Gerber ist ziemlich gut beschäftigt.