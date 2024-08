1 Trainer Heiko Gerber startet mit den Frauen des VfB Stuttgart am Sonntag in den DFB-Pokal. Foto: Baumann

Siegreiche Testspiele, ein gelungenes Trainingslager – der erste Teil dieser Saison ist für die Frauenmannschaft des VfB Stuttgart schon einmal gut gelaufen. Aber: Was ist das alles wert? Eine Antwort auf diese Frage gibt es bereits an diesem Sonntag (15 Uhr/Platz 1 am Clubgelände) – wenn für die VfB-Frauen eine echte Premiere ansteht.