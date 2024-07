VfB Stuttgart Frauen: Neustart nach dem Aufstieg – auch die VfB-Frauen legen los

1 Anfang Juni haben die Frauen des VfB Stuttgart den Aufstieg bejubelt. In wenigen Tagen beginnt die Vorbereitung auf die neue Saison. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Nach dem Aufstieg wollen die Frauen des VfB Stuttgart auch in der Regionalliga eine gute Rolle spielen. So sieht der Vorbereitungsplan aus.











Die Feierlichkeiten sind längst beendet, die meisten Urlaube ebenso – und das Gesicht des Teams hat sich auch schon verändert. In wenigen Tagen nun starten die Frauen des VfB Stuttgart in die Vorbereitung auf die neue Saison. Los geht es am 8. Juni mit der ersten Einheit, es folgen am Tag darauf Leistungstests, ehe sich die Mannschaft des Cheftrainers Heiko Gerber am 10. Juni (19 Uhr) an der Hafenbahnstraße in Obertürkheim erstmals wieder der Öffentlichkeit präsentiert.