VfB Stuttgart Frauen: Die Bayern kommen – „Gegner soll spüren, dass hier nichts zu holen ist“

Das Frauenteam des VfB startet am Sonntag vor heimischem Publikum mit großen Ambitionen in seine erste Zweitliga-Saison.
Das Warten hat ein Ende. Nach Wochen des Testens und Trainierens beginnt am Sonntag für das Frauenteam des VfB Stuttgart der Pflichtspiel-Ernst in der zweiten Bundesliga. Höchste Zeit, wie Heiko Gerber findet: „Wir freuen uns, dass es in der Liga endlich losgeht“, sagt der Cheftrainer vor dem Auftakt gegen den FC Bayern II, der am Sonntag um 14 Uhr auf dem Sportgelände des PSV Stuttgart beim VfB gastiert. Es ist das erste Zweitliga-Spiel überhaupt für die Stuttgarterinnen, die in der Vorsaison als Meister der Regionalliga aufgestiegen waren.