Seit Tagen kursieren Bilder von einem möglichen neuen Trikot im Netz, die Fans diskutieren angeregt. Ist es das neue VfB-Trikot? Wir haben Hintergründe.

Models posieren in der Abendsonne, ein engagiert wirkendes Film- und Foto-Team werkelt beschäftigt um sie herum – mitten in Bad Cannstatt, direkt vor dem Klösterlesbrunnen, wurde offenbar ein Shooting der neuen VfB-Trikots vorgenommen. Der Brunnen ist eine bekannte Landmark in der Cannstatter Altstadt, steht auf dem nach dem legendären schwäbischen Mundartdichter benannten Thaddäus-Troll-Platz.

Das Shooting war nicht so organisiert, dass es der Öffentlichkeit lange verborgen bleiben konnte. Entsprechen fleißig wurden von Passanten und Beobachtern Bilder angefertigt, die längst in den sozialen Netzwerken kursieren. Seit Montagnachmittag kennt die VfB-Bubble kaum mehr ein anderes Thema. Zumal das Textil des Ausrüsters Jako kontroverse Meinungen zulässt.

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Nehmt mir das Augenlicht pic.twitter.com/IbOptPUbS2 — Max (@maxxsn8) June 16, 2026

Bereits letztes Jahr wagte es der Ausrüster, den eigentlich sakrosankten Brustring anzugehen, sorgte mit einer für manche eigenwilligen Interpretation der Stuttgarter Stäffele für Aufruhr. Ausgerechnet im Jubiläumsjahr „100 Jahre Brustring“ wurde das ikonische Erkennungsmerkmal des Clubs aus Cannstatt verfremdet.

Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit das neue Heimtrikot

Auf den nun kursierenden Bildern gibt es wieder Zündstoff zu sehen. Denn der Brustring ist zwar wieder traditionell abgebildet und geht auch rundherum. Doch an den Ärmeln scheiden sich die Geister. Sie sind rot eingefärbt und gehen im Schulterbereich mit einem sogenannten Fade ins Weiße über. Eine äußerst ungewöhnlich wirkende Interpretation des womöglich neuen Heimtrikots, von dem sich viele Fans nur eines wünschen: Möglichst klassisch soll es sein. Ein roter Brustring auf weißem Grund, mehr braucht es für viele nicht.

Eine offizielle Bestätigung des Unternehmens aus Mulfingen-Hollenbach steht aus, eine Anfrage unserer Redaktion blieb bisher unbeantwortet. Nach Informationen unserer Redaktion handelt es sich bei den auf den kursierenden Bildern gezeigten Trikots mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um das neue Heimtrikot des VfB Stuttgart. Offiziell präsentiert wird das Shirt traditionell beim Trainingsauftakt. Der ist auf den 16. Juli (15 Uhr) terminiert. Dann wird sich spätestens klären, ob es wirklich das neue Heimtrikot der Schwaben ist.