Seit Tagen kursieren Bilder von einem möglichen neuen Trikot im Netz, die Fans diskutieren angeregt. Ist es das neue VfB-Trikot? Wir haben Hintergründe.
Models posieren in der Abendsonne, ein engagiert wirkendes Film- und Foto-Team werkelt beschäftigt um sie herum – mitten in Bad Cannstatt, direkt vor dem Klösterlesbrunnen, wurde offenbar ein Shooting der neuen VfB-Trikots vorgenommen. Der Brunnen ist eine bekannte Landmark in der Cannstatter Altstadt, steht auf dem nach dem legendären schwäbischen Mundartdichter benannten Thaddäus-Troll-Platz.