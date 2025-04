Keine-Finaltickets: Frust mit VfB-Dauerkarte

VfB Stuttgart II unterliegt Viktoria Köln Rückschlag für Fiedler-Team im Kampf gegen Abstieg

In einem ausgeglichenen Drittligaspiel entscheiden am Ende Kleinigkeiten. Der VfB Stuttgart II unterliegt vor 650 Zuschauern in Großaspach dem FC Viktoria Köln mit 1:2 – und muss nun in Unterhaching punkten.