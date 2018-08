VfB Stuttgart feiert Tag des Brustrings Das bekommen VfB-Fans am Sonntag geboten

04. August 2018

Am Sonntag trifft der VfB Stuttgart in der Mercedes-Benz Arena auf den spanischen Topverein Atletico Madrid. Aber das ist längst nicht alles. Für die beiden Partien gibt es noch Karten an der Tageskasse.

Stuttgart - Vielversprechende Neuzugänge, ein gelungenes Trainingslager in Grassau und starke Testspielleistungen gegen den SD Eibar und Basaksehir FK: Die Vorfreude auf die neue Spielzeit kennt bei vielen VfB-Fans keine Grenzen.

Doch bevor es am 18. August im DFB-Pokal gegen den Drittligisten Hansa Rostock so richtig ernst wird, wartet am kommenden Sonntag noch ein besonderes Fußball-Fest auf den VfB Stuttgart und seine Anhänger. Dann empfangen die Schwaben – voraussichtlich vor ausverkauftem Haus (Laut VfB gibt es nur noch wenige Restkarten) – in der Mercedes-Benz Arena keinen geringeren als den amtierenden Europa-League-Gewinner Atletico Madrid. Doch das ist nur einer von vielen Höhepunkten, auf die sich die Fans beim „Tag des Brustrings“, der anlässlich des 125. Geburtstag des Vereins gefeiert wird, freuen können.

Großes Familienfest:

Das große VfB-Familienfest beginnt um 11 Uhr auf dem Hügel vor dem Mercedes-Benz Museum. Unter anderem wird der neue Mannschaftsbus der Schwaben präsentiert. Auch die Mannschaft und das Trainerteam werden vor Ort sein und den Fans vorgestellt. Gegen Mittag veranstaltet der Verein auf der Bühne einen „Legenden-Talk“. Ehemalige Spieler, die um 15.15 Uhr auf dem Platz der Mercedes-Benz Arena stehen werden, erzählen Anekdoten aus ihrer VfB-Vergangenheit. Zudem soll es laut Verein rund um das VfB-Clubzentrum verschiedene Mitmach-Aktionen für Kinder geben. Der Eintritt für das VfB-Familienfest ist frei. Auch das Mercedes-Benz-Museum kann man während des Festes kostenlos besuchen.

Spiel der Legenden:

Um 15.15 Uhr wird in der Mercedes-Benz-Arena das „Spiel der Legenden“ angepfiffen. Neben Jürgen Klinsmann, Guido Buchwald, Timo Hildebrand oder Karlheinz Förster werden sich auch Krassimir Balakov, Giovane Elber und Fredi Bobic – besser bekannt als magische Dreieck – noch einmal das Trikot mit dem Brustring überstreifen.

Spiel gegen Atletico Madrid:

Um 16.45 Uhr steigt dann das Testspiel gegen den spanischen Topverein aus Madrid. Der Verein konnte in den vergangenen Jahren große Erfolge erzielen. So gewann Atlectico Madrid seit 2010 drei Mal die Europa League und stand zwei Mal im Endspiel der Champions League. Antoine Griezmann, Diego Costa, Koke oder Diego Godin – Atleticos Kader ist gespickt mit Weltklassespielern.

Für beide Spiele gibt es noch Karten an den Tageskassen, die ab 11 Uhr geöffnet haben.

Wer morgen am Tag des Brustrings gegen @Atleti und beim Spiel der Legenden noch spontan mit dabei sein möchte: Die Tageskassen 🎫 sind ab 11:00 Uhr geöffnet. Wir freuen uns schon auf Euch! 😉 #VfBATL #VfB pic.twitter.com/M80ldaX3oV— VfB Stuttgart (@VfB) August 4, 2018

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

Die U11 fährt wie gewohnt an Heimspieltagen ab Hauptbahnhof über die Stationen Berliner Platz, Charlottenplatz zum Neckar Park (Stadion). Zwischen 10.33 Uhr (erste Fahrt) bis 12 Uhr verkehren die Stadtbahnen im 15-Minuten-Takt – ab Mittag bis etwa 14 Uhr alle zehn Minuten und ab 14.13 Uhr bis 16.43 alle sieben bis acht Minuten. Auch nach dem Spiel verkehrt die U11 und bringt die Fans zurück zum Hauptbahnhof.

Auf den Linien S1, S2 und S3 werden am Sonntag vor und nach dem Spiel Langzüge eingesetzt.