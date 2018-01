VfB-Stuttgart-Fans zu Tayfun Korkut „Das wird der Abstieg“

Von Siri Warrlich 29. Januar 2018 - 21:23 Uhr

Wie reagieren Stuttgarter auf den neuen VfB-Trainer Tayfun Korkut? Wir haben uns für eine Video-Umfrage in der Innenstadt umgehört.

Stuttgart - Tayfun Korkut als schnelle Lösung in der Not? Wie reagieren Fans auf die Personalie? Auf der Königstraße reichen die Reaktionen am Montagabend von Ärger über Kopfschütteln bis hin zu vorsichtigem Optimismus. Immerhin habe der VfB Stuttgart noch seine treuen Fans. Damit sei vieles machbar, sagt zum Beispiel der 27-jährige Manuel Blumer aus Stuttgart.

Andere sind sich dagegen sicher: Tayfun Korkut bedeutet für den VfB den Abstieg. Was Fans in der Innenstadt dem VfB Stuttgart jetzt raten, warum sie den Rausschmiss von Hannes Wolf bedauern und welchen Ausgang der Saison sie für die Roten erwarten, sehen Sie in unserer Video-Umfrage.