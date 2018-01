VfB Stuttgart Fans sammeln Spenden für das Kinder- und Jugendhospiz

Von pav 19. Januar 2018 - 10:00 Uhr

Auch abseits der Mercedes-Benz Arena engagieren sich viele Fans des VfB Stuttgart. Foto: dpa

Vor wenigen Wochen haben Mitglieder der Facebook-Gruppe „Wir stehen hinter unserem VfB Stuttgart“ zu einer spontanen Spendenaktion aufgerufen. Noch bis Samstag können die Fans ihre Spende für das Kinder- und Jugendhospiz leisten.

Stuttgart - Dass die Fans des VfB Stuttgart nicht nur ihre Mannschaft lautstark unterstützen, sondern sich auch oftmals außerhalb der Mercedes-Benz Arena in vielerlei Hinsicht engagieren, ist schon lange bekannt. In diesen Tagen sorgen die Mitglieder der Facebook-Gruppe „Wir stehen hinter unserem VfB Stuttgart“ für eine schöne Aktion und sammeln Spenden für das Kinder- und Jugendhospiz Stuttgart.

„Zum Spendenaufruf kam es quasi aus dem Bauch heraus“, sagt Sven Scholz, Mitbegründer der Facebook-Gruppe und Initiator der Aktion. „Uns kam der Gedanke, dass es uns so gut geht, dass es uns doch nicht weh tun würde, wenn wir etwas abgeben können.“ Sollte theoretisch jedes Mitglied auch nur einen Euro spenden, käme eine „unglaubliche Summe“ zustande, so Scholz. Derzeit zählt die Gruppe mehr als 9600 Mitglieder aus 76 Ländern der Welt.

Dankbarkeit für soziale Einrichtungen

Schnell kam man zu dem Entschluss, das Geld dem Kinder- und Jugendhospiz Stuttgart zugute kommen zu lassen. „Der Gedanke als Familienvater, dass mein Kind unheilbar krank werden könnte, beschäftigt einen“, erzählt Sven Scholz. „Und dann ist man dankbar, dass es solche Einrichtungen gibt, mit unglaublichen Menschen, die unheilbar kranken Kindern und Jugendlichen die letzte Zeit in ihrem noch jungen Leben erträglich machen.“

Die Spendenaktion läuft seit acht Wochen, derzeit sind bereits über 2700 Euro zusammengekommen. „Wir freuen uns über jede weitere Spende sehr“, sagt Sven Scholz. Noch bis zum kommenden Samstag können sich – selbstverständlich nicht nur die VfB-Fans – an der Aktion beteiligen. Die Übergabe des gespendeten Betrags findet am 6. Februar in der Stuttgarter Einrichtung statt.

Wenn auch Sie eine Spende an das Kinder- und Jugendhospiz Stuttgart leisten möchten, können Sie dies noch bis Samstag, den 20. Januar tun. Hier finden Sie alle Informationen zur Spendenaktion der VfB-Fans.

Aktion #Saisonspende läuft weiter

Weiterhin können sich Menschen, die etwas spenden möchten, auch an der #Saisonspende beteiligen, die im vergangenen Sommer ins Leben gerufen wurde. Informationen zur Aktion sowie den aktuellen Stand des Spendenbetrags finden Sie hier.