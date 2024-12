1 Felix Hoffmann im Rose Bowl Stadion beim L.A.-Derby. Foto: privat

Sie sind ein wichtiger Teil der Kultur des Fußballs: Fans. Sie sind es, die einen Club und seine Größe ausmachen. Grund genug, uns einmal den Anhängern des VfB Stuttgart genauer zu widmen. Dieses Mal: Groundhopper Freeezy, der Spielefresser.











Fußball ist Kulturgut, Fußball ist ein Lebensgefühl, Fußball ist ohne seinen wichtigsten Bestandteil nichts: Fußballfans und Fankultur machen den Sport, der in vielen Ländern dieser Welt den Ton angibt, erst zu dem, was er ist: die wichtigste Nebensache der Welt. Für Felix Hoffmann, Spitzname „Freeezy“ ist es sogar noch ein wenig mehr. Der Sport ist für ihn immenser Bestandteil seines Lebens, ja fast dessen Inhalt. Der 25-Jährige aus Möhringen frisst Fußballspiele – im sprichwörtlichen Sinne. Der VfB-Fan ist Groundhopper. So nennt man Fußballfans, die Spielstätten sammeln, also möglichst viele verschiedene Stadien schon mindestens einmal besucht haben.