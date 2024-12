VfB Stuttgart: Fanproteste gegen Porsche – der VfB bezieht Stellung

1 Porsche-Finanzvorstand Lutz Meschke stand am Freitagabend im Fokus der Fankritik. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Rund um das Heimspiel gegen Union Berlin wird Unmut über den Investor und seinen Finanzvorstand Lutz Meschke laut, worauf nun auch der Vorstand der VfB AG reagiert. Die Hintergründe.











Link kopiert



Dass beim VfB Stuttgart Teile der Fans dem Einstieg von Porsche als Investor kritisch gegenüberstehen, ist schon länger kein Geheimnis mehr. Im Heimspiel gegen Union Berlin (3:2) am Freitagabend kam das Thema erneut auf – in Form von mehreren Protestplakaten, die Mitte der ersten Hälfte in der Cannstatter Kurve in die Höhe gingen und sich gegen den Finanzvorstand des Sportwagenbauers Lutz Meschke richteten. Dessen Einfluss, so die Forderung, solle beschränkt und nicht ausgebaut werden.