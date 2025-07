VfB Stuttgart: Familienpaket für Generalprobe gegen Bologna

1 Für die Generalprobe des VfB Stuttgart gegen Bologna gibt es noch Karten in allen Kategorien. Foto: IMAGO/Eibner

Der VfB Stuttgart absolviert bald seine Generalprobe gegen den FC Bologna in der MHP-Arena. Der VVK läuft noch überschaubar, ein günstiges Familienpaket soll helfen.











Es ist ein ungewöhnliches Bild. Begibt man sich aktuell in den Ticketshop des VfB Stuttgart, dann gibt es dort für das Generalproben-Spiel gegen den FC Bologna noch jede Menge Karten – auch zusammenhängende Plätze sind kein Problem. Selbst in der Cannstatter Kurve. Ganze Tribünenbereiche sind grün eingefärbt, was die Verfügbarkeit widerspiegelt.