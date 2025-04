VfB Stuttgart: Es wird Zeit für Stabilität statt Spektakel

Alle haben es gewusst. Wirklich alle. Experten, Beobachter, Presse, Spielanalysten, Fans, auch die Spieler und die Trainer waren im Bilde. Der 1. FC Union Berlin war nicht nur in einem bemerkenswerten Flow vor dem Duell gegen den VfB. Sondern war und ist nun immer noch eine der gefährlichsten Mannschaften der Liga bei ruhenden Bällen. Die sogenannten Standardsituationen können Spiele entscheiden, oder ihnen zumindest eine Richtung geben.

Drei davon nutzte Union an diesem Samstagabend zu Treffern. Allesamt mit freundlicher Unterstützung der VfB-Hintermannschaft. Da half auch alles hilflose Winken und Instruieren von Co-Trainer Malik Fatih an der Außenlinie nichts, der für die Standards bei den Schwaben zuständig ist. Der VfB vermochte es zu keiner Zeit, in diesen Situationen Ruhe, Kontrolle, Souveränität zu erlangen. Im Gegenteil. Man leitete zu allem Überfluss diese brandgefährlichen Momente sogar noch selbst ein, wie etwa Ermedin Demirovic kurz vor der Pause mit seinem naiven Zweikampfverhalten. So stand am Ende zwar ein 4:4 – neuer Bundesligarekord, noch nie wurden so viele Treffer in einer Spielhälfte erzielt. Aber es wurden eben auch einmal mehr eklatante Schwächen offenbart.

Es sind Problemfelder wie diese, die dem VfB wohl am Ende die Möglichkeit nehmen werden, über die Liga ins internationale Geschäft einzuziehen. Denn die schon die gesamte Saison über zu beobachtende, fehlende Leistungskonstanz wird dadurch noch verstärkt. Wieder einmal gereichte den Stuttgarter eine Führung nicht zum Sieg. Weit über 20 Punkte hat man bisher schon auf diese Art und Weise nicht geholt.

Es ist nun Zeit, sich in einen Modus zu versetzen, der die Mannschaft bis zum Saisonfinale, dem DFB-Pokal-Endspiel in Berlin, in eine stabilere Verfassung versetzt. Sonst könnte es am 24. Mai ein böses Erwachen geben, dass sich ganz sicher keiner der Weiß-Roten erwünscht.