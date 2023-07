1 Erik Thommy hat am vergangenen Samstag gegen Hertha BSC sein Saisondebüt in der Startelf gegeben. Foto: Pressefoto Baumann

Aufgrund eines komplizierten Ellenbogenbruchs war der Flügelstürmer beim VfB lange Zeit außen vor. Nach dem Abstieg von 2019 samt Leihe nach Düsseldorf und der Verletzung will sich der 26-Jährige endlich durchsetzen – er sagt: „Ich gebe Vollgas.“









Stuttgart - Es hat eine Zeit beim VfB gegeben, da dürfte sich Erik Thommy ein wenig wie das fünfte Rad am Wagen gefühlt haben. Allzu lange her ist das noch nicht: Schließlich machte in der vergangenen Sommertransferperiode ganz hartnäckig das Gerücht die Runde, der russische Spitzenclub Dynamo Moskau sei an einer Verpflichtung des kraftvollen Außenstürmers interessiert.