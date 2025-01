VfB Stuttgart: Erfolgsfaktor statt Problemzone – wie die VfB-Abwehr immer besser wird

8 Anthony Rouault (hinten) zeigte mit seinen Kollegen in der Abwehr des VfB Stuttgart eine starke Leistung gegen den SC Freiburg. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Der Defensivarbeit galt das Hauptaugenmerk in der Winterpause. Nach drei Siegen mit nur einem Gegentor scheinen die Probleme behoben. Und das, obwohl die Abwehr des VfB Stuttgart immer jünger wird.











Link kopiert



An der Zahl der Expected Goals einer Mannschaft, dem xG-Wert, muss man nicht zwingend Gefallen finden. Wer Fußball in seiner Reinform liebt, dem sind all die statistischen Werte ja ohnehin zuwider. Es gibt einen Kick, es gibt ein Ergebnis, am Ende eine Tabelle, die nicht lügt. Manchmal lohnt sich ein Blick auf den xG-Wert dennoch. Zum Beispiel war das am Samstagnachmittag der Fall.