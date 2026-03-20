VfB Stuttgart: „Enttäuschung nachzuvollziehen“ –Rückendeckung für Stiller

Der Taktgeber des VfB erhält nach seiner Nicht-Nominierung für die DFB-Elf Zuspruch – und hat noch eine kleine Chance, auf den WM-Zug aufzuspringen.
Auf dem Platz war Angelo Stiller nichts anzumerken. Der Taktgeber des VfB Stuttgart zog im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League beim FC Porto (0:2) wie gewohnt die Fäden, spielte vor allem in der ersten Hälfte stark auf – und zählte unter dem Strich trotz seines Ballverlustes vor dem zweiten Gegentreffer abermals zu den stärksten Akteuren der Stuttgarter. Aber: Natürlich durchläuft der 24-Jährige gerade eine enttäuschende Phase. Und das nicht nur aufgrund des Ausscheidens mit dem VfB auf internationaler Bühne, sondern vor allem mit Blick auf die Nicht-Berücksichtigung für die deutsche Nationalmannschaft.