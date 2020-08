28 Pellegrino Matarazzo bat am Montag zur ersten Trainingseinheit vor der Bundesliga-Saison. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Beim VfB Stuttgart läuft seit diesem Montag die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison. Noch ist indes nicht klar, wer künftig bei den Weiß-Roten das Kapitänsamt innehaben wird.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart wird im Laufe der Vorbereitung über den Kapitän für die nächste Saison in der Fußball-Bundesliga entscheiden.

Ob Verteidiger Marc Oliver Kempf auch in der nächsten Spielzeit die Binde trägt, steht demnach noch nicht fest. „Das wird sich herauskristallisieren in der Vorbereitung“, sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat am Rande des ersten Mannschaftstrainings der Schwaben. Marc Oliver Kempf fehlte an diesem Montag in Bad Cannstatt zum Trainingsauftakt verletzungsbedingt.

Mit Blick auf die Kaderzusammenstellung ist Pellegrino Matarazzo indes nicht unzufrieden. „Wir haben viel Konkurrenz und viel Potenzial im Kader“, so der VfB-Trainer. „Die nächsten Wochen werden zeigen, ob noch Bedarf entsteht. Stand jetzt bin ich sehr zufrieden mit dem Kader.“