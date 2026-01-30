VfB Stuttgart: Englische Wochen – und kein Ende in Sicht

In den Play-offs der Europa League muss der VfB gegen Celtic Glasgow zwei Extrarunden drehen. Doch Trainer Hoeneß sieht sein Team für die anstehende Flut an Spielen gewappnet.
Die Bilanz mit fünf Siegen aus acht Partien ist eigentlich keine verkehrte. „Mein Fazit fällt daher sehr positiv aus. Wir haben viele richtig gute Leistungen gezeigt – haben es aber leider nicht immer geschafft, den Ertrag aus den Spielen rauszuziehen, der möglich war“, resümierte der VfB-Cheftrainer Sebastian Hoeneß die Auftritte seiner Jungs in der Ligaphase der Europa League.