Foto: VfB

Stuttgart - Beschweren kann sich ja keiner über den Saisonstart des VfB Stuttgart. Von den beiden absolvierten Partien in der zweiten Liga hat der Absteiger eines gewonnen und eines 2:2 gespielt – gegen die hoch gehandelten Konkurrenten aus Hannover und Heidenheim. Im Pokal ist seit Montag (1:0 in Rostock) die Teilnahme an der zweiten Runde gesichert. Der neue Spielstil gefällt – und es gibt auch kaum jemanden, der dem zusammengestellten Personal nicht zutraut, den Wiederaufstieg im ersten Anlauf zu packen. Dennoch ist der Baumeister kräftig am weiterbasteln.