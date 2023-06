18 Die VfB-Profis dürfen jubeln. Die Saison in der Fußball-Bundesliga hat doch noch ein gutes Ende genommen. Foto: Baumann/Julia Rahn

Viele Niederlagen, zahlreiche Fehler. Vier Trainer, zwei Sportdirektoren. Ein Auf und Ab – an dessen Ende der VfB Stuttgart doch noch sein Ziel erreicht hat. Wir blicken zurück auf die Knackpunkte dieser Saison.









Geschafft! Der VfB Stuttgart hat in der Relegation gegen den Hamburger SV die letzte Chance auf den Klassenverbleib genutzt und tritt auch in der nächsten Runde in der Fußball-Bundesliga an. Selbstverständlich war das mit Blick auf die vergangenen Wochen und Monate ganz und gar nicht.