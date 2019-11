9 Wir stellen die SG Dynamo Dresden vor, den kommenden VfB-Gegner. Foto: dpa/Andreas Gora

Der VfB Stuttgart hat am kommenden Zweitligaspieltag die SG Dynamo Dresden zu Gast, den Tabellenvorletzten der 2. Liga. Wir haben uns den Gegner einmal genau angeschaut.

Stuttgart - Schon wieder hat der VfB Stuttgart ein Kellerkind der zweiten Liga zuhause vor der Brust – da kommen Erinnerungen hoch. Es sind keine guten. Beide Spiele zuletzt gegen den SV Wehen Wiesbaden und Holstein Kiel haben die Schwaben verloren. Nun steht nach dem Doppelspieltag aus Ligaduell und Pokal beim HSV das nächste Heimspiel an und der VfB Stuttgart ist gut beraten, wieder in die Erfolgsspur zu finden. Ob das gelingt, wird sich diesen Sonntag zeigen (13.30 Uhr, Liveticker)

Lesen Sie hier: Einst traf man sich im UEFA-Pokal

Die Dresdner konnten ihrerseits im Pokal bei Hertha BSC überzeugen, mussten sich erst im Elfmeterschießen mit 4:5 geschlagen geben. In der Liga holte die SGD allerdings schon mehrere Wochen keine Punkte mehr, zuletzt setzte es vier Niederlagen in Folge. Rein sportlich gesehen also ein Gegner, den der VfB Stuttgart schlagen muss, will er seine Ziele erreichen.

Abseits des Sportlichen gibt Wissenswertes rund um den Gegner. Wir haben daher Informationen rund um den Club, seine Entscheider, seine Fans und die Historie in der Bildergalerie zusammengestellt.