1 Christian Streich, Trainer des SC Freiburg, wird am Samstag vom VfB Stuttgart empfangen. Foto: IMAGO/Beautiful Sports/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gerd Gruendl

Am Samstag empfängt Stenzel mit dem VfB den SC Freiburg. Vor der Partie spricht der Rechtsverteidiger über seinen Ex-Trainer Streich und ein erfolgreiches Training, das ihm nicht immer gefiel.









VfB-Rechtsverteidiger Pascal Stenzel hat die Detailverliebtheit von Christian Streich als Erfolgsrezept des SC Freiburg hervorgehoben und nach eigenen Worten in seiner Zeit unter dem Trainer viel gelernt. „Als Spieler trainiert man halt nicht gern Einwürfe oder sonst was“, sagte der 27-Jährige am Dienstag. Aber das Freiburger Spiel habe über Jahre gezeigt, wie wichtig es sei, in Kleinigkeiten besser zu sein als der Gegner. „Das macht es am Ende aus, warum sie jetzt so erfolgreich sind.“