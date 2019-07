So liefen die vergangenen zehn Duelle mit Hannover 96

11 Gute Erinnerungen: Im letzten Heimspiel gegen Hannover 96 am 3. März 2019 gewinnt der VfB mit 5:1. Oliver Kempf (li.) und Benjamin Pavard (re.) jubeln gemeinsam mit dem zweifachen Torschützen Ozan Kabak. Foto: Baumann

Es ist das Duell zweier Absteiger, es ist das Duell zweier Aufstiegsfavoriten: Im Zweitliga-Auftaktspiel an diesem Freitag (20.30 Uhr) zwischen dem VfB Stuttgart und Hannover 96 steckt jede Menge Brisanz. Der Blick auf das letzte Duell im März macht dem VfB Hoffnung.

Stuttgart - Die Spannung steigt: An diesem Freitag (20.30 Uhr/Liveticker) in der Mercedes-Benz-Arena sind alle Vorbereitungsspiele Makulatur. Der VfB Stuttgart und Hannover 96 müssen im Duell der beiden Bundesliga-Absteiger Farbe bekennen. Ein schnelles Wiedersehen gibt es für die VfB-Fans mit Ron-Robert Zieler, der neuen Nummer eins der Niedersachsen. Der Torwart macht keinen Hehl daraus, dass er dem Auftritt bei seinem Ex-Club ganz besonders entgegenfiebert: „Dieses Spiel ist schon ein spezielles Spiel, alles andere wäre gelogen“, sagt er. „Es ist natürlich alles auch noch sehr frisch. Die letzten Monate waren sehr intensiv beim VfB. Aber jetzt beginnt ein neues Kapitel.“

In der liga- und wettbewerbsübergreifenden Gesamtstatistik hat der VfB in 65 Duellen 28-mal gewonnen, 24-mal verloren, 13-mal ging’s unentschieden aus. Zu Hause hat der VfB 23 von 33 Partien gewonnen, zweimal stand am Ende ein Unentschieden auf der Anzeigetafel, achtmal gelang den Niedersachsen ein Auswärtssieg.

