1 Im Training gibt er Vollgas, in Fürth war er bereits im Kader: Kehrt Holger Badstuber gegen Arminia nun auf den Platz zurück? Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Wir berichten mit unserem Spieltagblog rund um das Zweitliga-Spitzenspiel VfB Stuttgart gegen DSC Arminia Bielefeld. Los ging es an diesem Freitag mit der Pressekonferenz der Schwaben.

Stuttgart - Erster gegen Zweiter, beste Heimelf gegen beste Auswärtsmannschaft, Flutlicht, volle Ränge – das Spitzenspiel der zweiten Liga steht an. Wenn der VfB Stuttgart am Montag (20.30 Uhr, Liveticker) die Arminen aus Bielefeld empfängt, könnte bereits eine kleine Vorentscheidung im Titelkampf fallen.

• 51 000 Karten sind bereits verkauft

• Holger Badstuber vor Comeback

• Massimo und Kobel angeschlagen

Wir berichten in gewohnter Manier rund um die VfB-Begegnung mit unserem Spieltagsblog. Los ging es bereits an diesem Freitag ab 10 Uhr mit der Pressekonferenz des VfB und Trainer Pellegrino Matarazzo. Bis zum Abpfiff der Partie am Montagabend halten wir Sie hier mit Wissenswertem, Bildern, Videos und mehr auf dem Laufenden rund um die Partie.