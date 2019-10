Badstuber fehlt kurzfristig - Gomez in der Startelf

Der VfB Stuttgart empfängt den Tabellenletzten aus Wiesbaden – und muss kurzfristig auf Holger Badstuber verzichten. Mario Gomez steht erstmals seit Mitte August wieder in der Startelf der Schwaben.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart muss im Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) kurzfristig auf Holger Badstuber verzichten. Der Ex-Nationalspieler falle aufgrund von Magen-Darm-Problemen aus, teilte der Fußball-Zweitligist rund eine Stunde vor dem Anpfiff via Twitter mit. Für den 30-Jährigen rückt Liverpool-Leihgabe Nathaniel Phillips in die Innenverteidigung neben Kapitän Marc Oliver Kempf.

Mario Gomez steht erstmals seit Mitte August wieder in der Startelf der Schwaben und stürmt gemeinsam mit Neuzugang Hamadi Al Ghaddioui gegen den Tabellenletzten.

