1 VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo und der VfB wollen den nächsten Sieg. Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart hat im Heimspiel an diesem Samstag den SSV Jahn Regensburg zu Gast. Wir berichten mit unserem Spieltagsblog rund um die Partie.

Stuttgart - So langsam nähert sich die „Crunchtime“ in der 2. Bundesliga. Die Saison steuert unaufhaltsam auf die heiße Phase zu. Der VfB Stuttgart konnte zuletzt zweimal in Folge siegen und steht vor dem Spieltag punktgleich mit dem HSV auf Rang zwei in der Tabelle. Zu Gast an diesem Samstag (13 Uhr, Liveticker) ist der SSV Jahn Regensburg.

• VfB will dritten Sieg in Serie

• Jahn-Kapitän Marco Grüttner wieder spielberechtigt

• Schweigeminute für die Opfer von Hanau

Die Kampftruppe aus der Oberpfalz ist im Verfolgerfeld der Liga-Spitzengruppe auf Platz sechs notiert. Wir berichten rund um die VfB-Partie mit einem Spieltagsblog – los geht es an diesem Freitag ab 13 Uhr mit der Spieltagspressekonferenz der Schwaben.