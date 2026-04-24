15 Deniz Undav (Dritter von rechts) wird es selber fast übel, nachdem sich sein Mitspieler Bilal El Khannouss übergeben hat. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel

Bilal El Khannouss hat sich im Pokalspiel gegen den SC Freiburg auf dem Rasen übergeben müssen – und hinterher spottete sein Mitspieler über ihn.











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Das ist eklig gewesen – und Deniz Undav hat die Sache erst einmal nur aus den Augenwinkeln kommen sehen. Sein Mitspieler Bilal El Khannouss musste sich unmittelbar vor der Verlängerung auf dem Rasen der MHP-Arena übergeben. „Ich habe auf einmal so einen Strahl an mir vorbeiziehen sehen“, sagte der Nationalstürmer des VfB Stuttgart nach dem 2:1-Sieg gegen den SC Freiburg im Halbfinale des DFB-Pokals.